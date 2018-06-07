Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Hepsi bir ağızdan Demirtaş için ağlıyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir holdinge ait tesiste işçilerle sahur yaptı.

"Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor"

Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik kampanya sürecine değindi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiği yorumlarını eleştirdi.

"Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Neymiş efendim cezaevindeymiş, olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın, 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz? Hepiniz beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsunuz. Herhalde Metin Temel Paşa'nın apoletlerini söküp Selahattin Demirtaş'a asacak değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlara kanmayın."

"İstikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız"

Çavuşoğlu, teröre karşı mücadelenin sürdüğüne de dikkat çekerek, yurt içinde başını kaldıranın başını ezdiklerini, yurt dışında ise nerede inleri varsa oraya girerek gereğini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Biz istikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız. Milletimiz bize 'yürü' dedikçe teröristin de hainin de üstüne yürüyeceğiz, gerekirse ona bu dünyayı dar edeceğiz. Başka alternatifimiz yok."

"Bunlara ülke teslim edemeyiz"

Çauşoğlu, rakiplerinin milletin karşısına sandık geldiği için şirinlik yaptığını belirterek FETÖ'yü işaret etti.

"Bunların hepsi FETÖ'nün aklıyla devam ediyor. Teröristlerin cenazelerinde ağlayan milletvekilleri CHP'li. Adalet yürüyüşü adı altında İstanbul'a yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koluna giren adam FETÖ'cü. Sen seçim beyannamesi hazırlıyorsun, bir tane PKK, DHKP-C, FETÖ yok ama FETÖ'cülere karşı ilan edilmiş olağanüstü hali 20 Temmuz darbesi olarak adlandırıyorsun. Bunlara biz ülke teslim edemeyiz; açık ve net."

"Türkiye'yi şaha kaldıracak hazırlığımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, seçim beyannamelerinde 146 yeni projeyi hayata geçirmeyi vadettiklerini hatırlattı.

''Beyannamemizle beraber özellikle eğitim, teknolojik altyapının gelişmesi, gençlerimizin dijitalleşme çağına adapte olabilmesi için bütün verilerimizi ortaya koyduk ve dedik ki 'Bizim gençlerimiz bilgi üretsin, ürettiği bilgiyi ticarileştirsin, onu ihraç etsin, Türkiye'yi kalkındırsın.' Biz hazırlıklıyız, 24 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi adeta şaha kaldıracak hazırlığımız halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Rakiplerimiz ise geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Hangi siyasetçi milletin karşısına çıkar da geçmişi vadeder? Bu gericilik değil midir? Geçmişi vadederek bu ülkeyi yeniden o kaos ortamına sürükleyecek, yeniden koalisyonlu yıllara sevk edecek bir anlayışın mensupları olarak millete bunu niye yapıyorsunuz?"

Kaynak: AA