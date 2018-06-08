Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Aynı masada çay içmeyenler aynı çatıda toplandı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Mustafakemalpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Çok önemli badireler atlattıklarını, saldırılara maruz kaldıklarını, Gezi olayları ve darbe girişimi gibi birçok zorlu süreçten geçtiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu süreçlerin iyi bir muhakemesinin yapılması gerektiğini anlattı.

Çavuşoğlu, milletin 24 Haziran günü gerekeni yapacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçeceğini vurguladı.

"Bu ülke ne zaman ayağa kalktıysa, yatırımlar yaptıysa birileri bundan rahatsız oldu. Biz bu Türkiye düşmanlarını tanıyoruz ama içerideki iş birlikçilerinin, millet, devlet adına siyaset yaptıklarını söyledikleri halde bu teröristlerle yan yana kol kola yürümelerini hazmedemiyoruz."

"Aynı masada çay içmeyenlerin aynı çatıda bir araya geldiğini görüyoruz"

Çavuşoğlu, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin televizyon televizyon dolaşarak, kendilerinin bu ülkeye değer katan, bu ülkenin gencine vizyon katan projelerini bir bir durduracağını söylediğini anımsattı.

"Bu nasıl bir anlayış? Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? Bize geçmişi vadediyor. Siyasetçi gençlerine ve milletine geleceği vadedecek, ufku gösterecek, değişimi gösterecek, ülkenin nasıl güçleneceğini söyleyecek ama bunlar geçmişi vadediyorlar bize. Bunlar siyasetçi falan değil. Bunlar geçmişi bize vadeden gericiler. Aynı masada oturup çay içmeyen güruhun, aynı çatıda bir araya geldiğini görüyoruz. Bir araya gelme sebepleri Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ama başaramayacaklar, Allah'ın izniyle millet bunlara fırsat vermeyecek."

"Bunların derdi ülke yönetmek, geleceğe taşımak değil"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan kısa bir süre sonra Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini hatırlattı.

"Muharrem İnce aday oluyor, sonraki gün Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine koşuyor. Öbürlerinin tamamı Demirtaş için ağlıyor; 'Aman çıksın' diyorlar. Dur be kardeşim. Çıksın diyorsun da adamın dosyasının kapağını kaldırıp nelerle suçlandığını gördün mü? Kandil'in temsilciğini yapan bu adam bir karar alarak, 6-7 Ekim Kobani olaylarında 54 vatandaşımızın katline sebep olmadı mı? Şimdi yargı önünde hesap veriyor. Yargı bir karar veriyor. Sen, Selahattin Demirtaş için dizini döverek ağlıyorsun. Yazıklar olsun sana.

Bunların derdi ülke yönetmek, geleceğe taşımak değil. Bunların yegane derdi bu ülkenin üzerinde emeli olanların, bu ülkeyi kontrol altında tutmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmek. Onların değirmenine su taşımak. Yoksa bir adam neden çıkıp 'Yerli ve milli projesini kaldıracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım, Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' desin."

"Sizin sonucunuz mutlaka Recep Tayyip Erdoğan olacaktır"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün itibarıyla yeni bir eşikle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde karşılarında aynı çatı altında bir araya gelenler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir araya gelenlere bakın. Yıkım ve sadece yakmak üzerine projeler geliştiriyorlar. Bu ülke çok kan kaybetti. Oy namustur, sorumluluktur. Bu ülkeyi idare etme yeteneğine ve kabiliyetine sahip olanları önce bir değerlendirin. Sizin sonucunuz mutlaka Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Mutlaka AK Parti olacaktır" dedi.

Kaynak: AA