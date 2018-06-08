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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Demirören ailesine başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağdan Demirören ailesine başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. 

Bozdağ, aileye başsağlığı ve sabır diledi. 

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."

 


 

Kaynak: DHA 

Etiketler: bekir bozdağ
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