Türkiye » Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Demirören ailesine başsağlığı mesajı Buradasınız : Ana Sayfa

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Demirören ailesine başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

08 Haziran 2018 Cuma 13:52





