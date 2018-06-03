Başbakan Yardımcısı Akdağ: Sen Pensilvanya'nın sesi misin?

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde, Aksaraylılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimlerinde milletin desteğiyle tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini dile getiren Akdağ, "Bu sene iki bayramı beraber yapacağız biliyorsunuz. Ramazan Bayramı’nı yapacağız, ondan sonra sizlerle beraber 24 Haziran bayramını yapacağız." ifadesini kullandı.

"Kendi partinin başına layık görmedin, biz niye seçelim?"

Akdağ, CHP'nin, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini eleştirdi.

"Bunlar kendi partilerinin başına genel başkan seçmeye layık görmedikleri bir kişiyi, milletin karşısına getirdiler. Soruyorlar, 'Bu kişiyi cumhurbaşkanı seçer misiniz?' diye. Niye seçelim arkadaş? Kendi partinin başına, genel başkanlığa layık görmedin, biz niye seçelim? Olur mu, akla, mantığa sığar mı?"

Muharrem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Biz iktidara gelirsek, sistemi eski sisteme döndüreceğiz” dediğini hatırlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu, Aksaraylılara saygısızlık değil mi? Bu, Aksaraylıların kararına haksızlık değil mi? Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine kim karar verdi? Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine, Aksaray, yüzde 75 'evet' diyerek karar vermedi mi? Peki sen kim oluyorsun da 'bunu geri çevireceğim’ diyorsun. Bu, demokrasiye sığar mı, sığmaz. Bu, milletin iradesine karşı çıkmaktır. Değerli kardeşlerim, bunlara, bunların şer ittifakına, 24 Haziran'da öyle bir sesle cevap verin ki, bunları sandığa öyle bir gömün ki, Aksaray'ın sesi Ankara'da duyulsun."

"Sen Pensilvanya'nın sesi misin?"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin seçim vaatlerini de eleştiren Akdağ, "Sen Pensilvanya'nın sesi misin?" diye seslendi.

"Muharrem İnce diyor ki; '18 yaşından daha küçük olanlara ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz'. Güler misin, ağlar mısın? Günaydın sayın İnce, Yalova'da çoktan sabah oldu, senin haberin yok. 10 senedir, 18 yaşın altındaki genç ve çocuklara zaten ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. Hatta kız çocuklarımıza, evlenmemişse, evinde annesiyle babasıyla beraberse 25 yaşına kadar bu hizmet veriliyor. Sayın İnce, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Türkiye'de mi yaşıyorsun? Bunlar adeta, o Amerika'nın birtakım derin güçlerinin sesi gibi konuşuyorlar. Ne diyor sayın İnce; 'Efendim FETÖ'yü usulüne göre istememişsiniz'. Kardeşim, onlarca klasör, Adalet Bakanlığımızca Amerika'ya çoktan gönderildi. Peki sen kimin sesisin? Sen Türk milletinin sesi misin, Pensilvanya'nın sesi misin? 15 Temmuz'da bu millet ayağa kalktığı zaman, Aksaray'da, İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da, 81 milyon millet göğsünü siper ettiği zaman, sen neredeydin? O gün senin liderin, hani sana şu 'Gel Muharrem şuraya' diyen var ya, o gün senin liderin, tankların önünden, onlardan müsaade alarak kaçmış, bir yerde saklanmıştır."

Kaynak: AA