Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurumlu halk ozanlarıyla atıştı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ankara Etimesgut'ta Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı'nı ziyaret etti.

Sahur vakti yapılan ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ozanlar, Recep Akdağ'ı aşıklık geleneğinin vazgeçilmezi olan atışma ile selamladı.

Akdağ da onları karşılıksız bırakmadı, Erzurumlu aşıklarla atışıp, bir süre sohbet etti ve daha sonra dernektekilerle çay içti.

Akdağ gündemi değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Türkiye'nin geleceğinin çok parlak ve genç bir nüfusa sahip olduğunu, bu nedenle iyi eğitilmesi gerektiğini, sağlığının muhafaza edilerek, iş, gelir ve refah seviyesini artırmak için çalışılması gerektiğini savundu.

Akdağ, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına güçlü bir Meclis desteği alabilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek, sorumluluğun herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "15 Temmuz'da uçaklardan, tanklardan ve helikopterlerden bombalar ve mermiler yağdırdılar. Bu büyük necip Türk Milleti'ni o zaman da yenemediler. Bütün dünyaya örnek oldu." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalıştığını ifade eden Akdağ, "PKK'yı bu ülke içerisinde yendik, bitirdik, kafasını ezdik ve nefesini kestik. Bu sefer tuttu gitti Suriye'de bir PKK ordusu yaptılar. Ama bu ülkenin başında dirayetli, kararlı ve cesur bir liderin olduğunu unuttular, ondan sonra da Afrin'de arkalarına bakamadan korkak tavuklar gibi kaçıp, defolup gittiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Akla ziyan bir şey değilse söyleyin"

Recep Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin başına genel başkan olmak üzere talip olan ve kendi partisi tarafından CHP'ye genel başkan yapılmayan birini nasıl cumhurbaşkanı yaparız? Akla ziyan bir şey değilse söyleyin." dedi.

Muharrem İnce'nin milli otomobil projesine ilişkin açıklamalarına değinen Akdağ, şöyle konuştu:

"Bu otomobil projesini durduracağım diyor. Önüne bir yazı yazmış vermişler, 'Efendim ben bilişimi geliştireceğim' diyor. Geliştir, onu geliştirmek otomobil projesini yok etmeyi gerektirmez ki. Tam tersine Türkiye'de geliştirilen otomobil projesi şu anda elektrikli otomobil projesi, insansız sürücüyle hareket edecek otomobil projesi. Yani geleceğin otomobil projesi, bu çok dikkatli ve becerikli yazılım gerektirir. Bilgi işlem yazılımı gerektirir, eyvallah tamam oda yapılacak.

'3'üncü Havalimanı'nı yaptırmayacağım' diyor, bilmiyor ki havalimanının yüzde 90'ı yapıldı, bitti. Nereye yaptırmıyorsun? 3'üncü Havalimanı'nın yapılmasından dünyada en çok kimler korkuyor? Almanlar korkuyor. Niye? Çünkü bütün havayolu trafiğinin Türkiye'ye geleceğini biliyorlar."

"FETÖ'nün desteklediği birini nasıl cumhurbaşkanı yaparız?"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e yönelik ise "FETÖ'nün desteklediği bir kişiyi ve partiyi, Meral Akşener'i biz nasıl bu ülkeye cumhurbaşkanı yaparız? Ben bunu söylediğim zaman ikinci gün sosyal medyada başlıyorlar saldırmaya. Deliliniz nerede? Bakın ben size delilimizi söyleyim mi? Siz etrafınıza bakın, zaman zaman 'İşte biz mağdur olduk', bu FETÖ'cülerin bir mağduriyet lafı var ya ağızlarına sakız yaptılar. İşte 'şöyle oldu, böyle oldu' diyen FETÖ'cü yakınlarının ya da gün yüzüne çıkmadığı halde sizin toplum içinde bildiğiniz FETÖ'cüler, en azından onlara muhabbet besleyenlerin kime oy vermeye hazırlandıklarına bakın, olayı şıp diye anlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA