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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım'dan, İstanbul'daki baba vahşetine inceleme talimatı

Başbakan Binali Yıldırım'dan, İstanbul'daki baba vahşetine inceleme talimatı

Başbakan Yıldırım, Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını öldürmesinin ardından, kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme talimatı verdi.

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Başbakan Binali Yıldırımdan, İstanbuldaki baba vahşetine inceleme talimatı

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine, "kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının" araştırılması için inceleme başlattı.

 

 

Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek, rapor halinde Başbakan Yıldırım'a sunacak.

İnceleme, soruşturmaya dönüştürülebilir

Olayla ilgili herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde inceleme soruşturmaya dönüştürülebilecek.

Baba Ali Yardım'dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, "Defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını" ifade etmişti.

Kızlarını öldürüp intihar etmişti

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta, 2 Ocak günü bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinleri polise haber vermiş, eve gelen ekipler Elif Mina (4), kardeşi Miray Hira (2) ile babaları Ali Yardım'ın (29) cesedini bulmuştu. Yapılan araştırmada, Ali Yardım'ın, kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: maltepe, İstanbul, inceleme talimatı, Başbakan Binali Yıldırım
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