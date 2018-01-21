Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan olumsuz etkilenmez

AK Parti Çanakkale İl Kongresi'nin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, inşaat çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini söyleyen Yıldırım,

"Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari'de, Şırnak'ta orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere hayat normal akışıyla devam ediyor.

Tabii Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu'na mensup kardeşlerimiz orada bulunan PKK, DEAŞ terör gruplarını yok etmek, gerek orada yaşayan, Afrin'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda da ülkemize vaki tacizleri, saldırıları durdurmak için bir operasyon başlattı. Zeytin Dalı operasyonu başlattı. Bu zeytin dalının zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor. Öyle de bir özelliği var operasyonun adının. Bunu bir vatandaşımız çok güzel resmetmiş. Benim de hoşuma gitti, sizlerle paylaşıyorum."

Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında bilgiler verdi

Yıldırım, 84 metreye 24 metre ebadında bir kuru havuzun inşa edildiğini, bu havuzun köprünün kulelerinin oturduğu ayakların inşaatını yapmak üzere inşa edildiğini belirterek, bunların her birinin ağırlığının 48 bin ton olduğunu, yani yaklaşık 150 bin tonluk gemi ebadındaki bir yapıdan söz ettiklerini belirtti.

Köprüyü 2023'te Türkiye'ye kazandıracağız

Dünyanın kuleler arasındaki en fazla açıklığa sahip köprüde inşaatın fiilen başladığını anlatan Yıldırım, "İnşallah 2023'te bu muazzam eseri Çanakkalemize, Türkiye'ye kazandırıyoruz. Belki daha önce de bitirebiliriz. İnşallah 5 sene öngörülüyor ama daha önce de bitirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Köprünün kuleleri arasındaki mesafenin 2023 metre olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Çok anlamlı. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Esasında eldeki bilgilere göre dünyada kuleler arası açıklık itibariyle en büyük köprü. Dolayısıyla Türkiye'ye de en büyüğü, en güzeli yakışır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin gurur duyacağı bir eser olacak

Bu köprüyü, Türk-Kore ortak girişiminin yaptığını, dolayısıyla Türkiye'nin gurur duyacağı bir eser olacağını dile getiren Yıldırım, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 11,5 milyar lira olduğunu, köprü inşaatı bittikten sonra köprüyü yapan grubun yaklaşık 11 yıl işleteceğini sonra da devlete geri vereceğini anlattı.

Proje devletin cebinden para çıkmadan gerçekleşecek

Devletin cebinden para çıkmadığını, bir kısmı dış kredi, bir kısmı öz kaynak olmak üzere projenin gerçekleştirileceğini anlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu proje ne işe yarayacak? Nelere faydası var? Her şeyden önce 1., 2. ve 3. köprü ve 2 tünelden sonra iki kıtayı bir kez daha Çanakkale'de birleştiriyoruz. Karşıdan karşıya geçiş sadece 4 dakikaya inecek. Bu ne demektir? Çanakkale, tarımda, meyvecilikte çok gelişmiş bir ilimiz. Bu köprüyle beraber lojistik, ikmal daha da hızlanacak Çanakkale'nin bereketine bereket katacak. Aynı zamanda da özellikle Avrupa'dan, Trakya'dan gelen trafik, Ege'ye, Akdeniz'e doğrudan geçmiş olacak. İstanbul üzerindeki trafik yükünü de azaltmış olacak. Daha bir çok faydaları var, saymakla bitmez."

Dünyada kriz devam ederken, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın en büyük mega projelerini birer birer gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı tren, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi projeleri Türkiye'nin büyük bir başarıyla tamamladığını anımsattı.

Kaynak: AA