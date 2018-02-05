Başbakan Binali Yıldırım PYD/PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, PYD/PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

Başbakan Yıldırım'ın, dünkü Kilis temaslarına ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Merkezince paylaşıldı.

Görüntülere göre, akşam saatlerinde Kilis'e gelen Yıldırım, kent girişinde ellerinde zeytin dalı olan vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yıldırım, burada ilk olarak Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle biri Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camii'ne geçti.

Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım saldırıda yaralanan caminin müezzini İbrahim Aşıroğlu'na da "geçmiş olsun" dedi.

Camide şehit olanların ailelerine taziye

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çalık Camisi'nde şehit olan Muzaffer Aydemir'in ailesinin evine gitti. Aydemir'in bir yakını tarafından, "Başbakanım ayaklarına kurban. Allah sizden razı olsun. Allah sizi eksik etmesin" sözleriyle karşılanan Yıldırım, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım, taziye evinde okunan Kuran'ı Kerim'in ardından dua etti. Yıldırım, saçında zeytin dalından süs bulunan kız çocuğunu da kucağına alarak sevdi.

Yıldırım, daha sonra cami saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli Tarık Tabbak'ın yaşadığı eve geçti. Aileye başsağlığı dileyen Yıldırım, yapılan duaya iştirak etti. Suriyeli ailenin evinde, üzerinde zeytin dalı bulunan Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu bayrağı dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım Kilis'te esnafla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra yürüyerek Kilis Valiliğine geçti.

Yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek geçen ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım, karşılaştığı vatandaşlar tarafından, "Başbakanım memleketimize hoş geldiniz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz vatan için ölmeye hazırız." sözleriyle karşılandı.

Başbakan Yıldırım, kendisini "Merhaba Başbakan" diyerek karşılayan Sevim Naz isminde küçük kız çocuğunu, "Merhaba güzelim" diyerek sevdi. Yıldırım, Kevser suresini okuyan Sevim Naz'a oyuncak hediye etti.

Ardından, atılan roket sonucu hasar gören restoranda inceleme yapan Yıldırım, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, üzerinde Türk bayrağı asılı zeytin ağacı önünde fotoğraf da çektirdi.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

Kaynak: AA