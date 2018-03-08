Başbakan Binali Yıldırım, girişimci kadınları kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Kars'ın merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan ve başarılı çalışmalarla köylerinin tanıtımında önemli rol oynayan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin Başkanı Zümran Ömür ve beraberindeki kadınlarla görüştü.

Binali Yıldırım, "Sizleri buraya davet etmemizin sebebi, Anadolu'nun imkanları kısıtlı bir köyünde, ne kadar güzel şeylerin yapılabileceğini daha çok Türkiye'ye tanıtmaktır" dedi.

"Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik"

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin çalışmalarının, Türkiye sınırlarını da aştığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bütün kadınlar el ele vererek burada bir kültürü yaşatmak, o bölgenin doğal zenginliklerini en iyi şekilde tanıtmak, aynı zamanda da ekonomiye, aile ekonomisine katkı sağlamak için bir araya gelmişsiniz. Bunu kendi kendinize yeterli olabilmenin, bu özgüvene sahip olabilmenin verdiği bir başarı öyküsü olarak görüyoruz. Kadın bizim başımızın tacıdır. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır.' diye boşuna söylememiş. Kadınlarımızın toplumda daha etkin yer almaları için sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik."

Dernek üyelerini tebrik eden Yıldırım, Boğatepe'nin tüm ülkeye örnek bir köy olduğunu söyledi.

Kaynak: AA