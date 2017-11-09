Başbakan Binali Yıldırım Diyanet Amerika Merkezi’ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım akşam saatlerinde Diyanet Amerika Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım dahna sonra Müslüman toplumunun temsilcileri ile biraraya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada FETÖ konusunda uyarılarda bulundu, destek istedi.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları Amerikalı Müslümanlara aktaran Yıldırım, FETÖ'nün algı oyunlarına dikkat çekti.

"Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl 15 temmuzda FETÖ ülkemizde kanlı bir darbe girişiminde bulunmak istedi. Hainler 250 vatandaşımızı gözlerini kırpmadan katlettiler. Geçen bir buçuk yıllık süre içinde hukuk sınırları içinde bu eli kanlı terör örgütünün gizli yapılarını deşifre etmeye devam ediyoruz. Bu süre içinde ülkemizde etkinliğini kaybeden bu örgüt uluslararası boyutta aklanma faaliyeti yürütmektedir. Ülkemizi karalama kampanyalarına hızla devam etmektedir. Yurtdışında, buralarda yaşayan vatandaşlarımızın da bu algı oyunlarından etkilenmediğini biliyorum. Dinimizi, değerlerimizi istismar edenlere bir daha fırsat vermeyeceğiz. Bu hain darbe girişimini planlayan icra eden ve hala ABD’de yaşayan Fetullah Gülen onlarca yıl kendini ılımlı bir İslam alimi olarak tanıttı ve iyi niyetli bir çok Müslümanı sömürdü kandırdı. Aslında amacı Türk devletine sızmak ve ele geçirmekti."

Yıldırım Amerikalı Müslümanların Türkiye'ye verdiği desteği bildiklerini, bu desteğin sürmesini beklediklerini söyledi.

"FETÖ bir din adamı değil, eli kanlı bir teröristtir. DEAŞ ile FETÖ arasında hiç bir fark yoktur. İkisi de İslam dinini, kutsal değerlerini ayaklar altına almıştır. Türkiye’nin dostları olarak sizlerin de FETÖ’ye bağlı okullardan ve kültür merkezlerinden uzak durmanızı özellikle bekliyoruz, istirham ediyoruz. Ve FETÖ yandaşlarını aranıza almayın. Bu insanların sizi yanıltmalarına asla izin vermeyin. "



