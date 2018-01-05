Başbakan Binali Yıldırım, DEAŞ'tan temizlenen el-Bab'a kargo gönderdi

Başbakanlık Basın Biriminden paylaşılan videoda, Başbakan Yıldırım, PTT Hamamönü şubesinin açılışını yaptıktan sonra Bab'daki PTT şubesindeki çalışanlarla görüntülü bağlantı aracılığıyla konuştu.

Bab'daki PTT şubesi çalışanlarına selamlarını ileten Yıldırım, şubede bulunan Suriyeli çocuklarla da sohbet etti.

İlk okul ikinci sınıf öğrencisi Kıymet Sefa ile sohbet eden Yıldırım, "Allah zihin açıklığı versin." temennisinde bulundu.

Cerablus'ta Mehmet Kıkar isimli bir vatandaşa içinde kışlık giyecek olan kargo gönderen Yıldırım, "PTT, işini çok titiz, profesyonel yapıyor. PTT'nin bir ferdi olarak sizler de bu haklı gururu yaşıyorsunuz. Her zaman darda olan kardeşlerimize yardım elini uzatmak bizim devlet geleneğimizde var. Bizim geçmişimizde var. Cerablus'taki Mehmet kardeşimize bunu sağa salim iletirseniz memnun olurum." dedi.

Esnaf ile sohbet etti

Öte yandan Başbakan Yıldırım, cuma namazı sonrasında Hamamönü esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yıldırım, bir takı dükkanında yüzük denedi, kafede oturan öğrencilerle sohbet etti.

Yıldırım, ziyaretinin ardından vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: AA