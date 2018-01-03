Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlunun cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve bugün 75 yaşında hayatını kaybeden Yağız için Okmeydanı'ndaki Halil Rıfat Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal da Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım “Dayımızın oğlu hacı Abdullah Yağız’ı hakkın rahmetine uğurluyoruz. Uzaktan yakından bu cenaze namazına iştirak eden tüm dost akraba, kardeşlerimize de Allah razı olsun. Ülkemizin milletimizin dirliği için hayatlarını seve seve veren şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Bu dünya geçici. Az önce hocamız çok güzel nasihat etti. Dünyada çalışacağız çabalayacağız. Ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Ailemiz adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın da omuz verdiği Yağız'ın tabutu cenaze aracına taşındı. Yağız’ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA /AA