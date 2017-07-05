Başbağlar Katliamında ölenler anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi, köyde düzenlenen törenle anıldı.

Köy meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen törene, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, Başbağlar Katliamı'nda yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Başbağlar şehitlerinin, devletin, milletin onuru ve şerefi olduğunu vurgulayan, Tüfenkçi, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bundan 24 yıl önce sadece üç gün arayla bu topraklarda iki büyük acı yaşanmıştır. 2 Temmuz'da Madımak'ta yanan canlar, bizim canımızdı. 5 Temmuz'da bu topraklarda akan kan, bizim kanımızdı. O gün bu katliamı yapan eller, aynı ellerdi, aynı amaca hizmet ediyorlardı. 2 Temmuz'da Madımak'ta, 5 Temmuz'da Başbağlar'da ve geçen sene 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimi, milletimizin kardeşliğine, devletimizin varlığına ve bekasına yöneliktir. Allah'a çok şükür milletimiz büyük bir basiret, dirayet ve kararlılıkla darbeye karşı durmuş ve göğsünü siper etmiştir. Bugün burada siyasi parti ayırımı yapmaksızın Başbağlar'da verdiğimiz canlara yanıyorsak, bu failler emeline ulaşamamış demektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taziye ve selamlarını getirdiğini ifade eden Tüfenkci, Başbağlar katliamını hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bildirdi.

"O katliamı üstlenen hainlerin, bu gün inlerine giriyoruz"

Tüfenkci, 24 yıldır Başbağlar katillerinin bulunmamasının büyük bir mesele olduğuna işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Ama o gün o katliamı üstlenen hainlerin, bu gün inlerine giriyoruz. O gün Sivas ve Başbağlar katliamlarını örtemeye çalışanlar, o gün algı operasyonlarıyla arkasındaki failleri gizlemeye çalışanlar, maalesef bu günde 15 Temmuz'da da sonrasında da aynı algı operasyonları yapıyor. Gerçek failleri, bu millete sıkılan kurşunların faillerini gizlemeye çalışıyorlar. Bu yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz. 'Teröristlerle mücadele ediyoruz' dedik ama birileri alındı. Kusura bakmasınlar biz sadece yollarda değil, teröristleri dağlarda da yürütmüyoruz, Allah'ın izniyle de yürütmeyeceğiz. İnlerine de giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz."

Hainler ve onları taşeron olarak kullanan şer odaklarının ülke üzerindeki hain emellerine ulaşamayacağını belirten Tüfenkci, bu katliamları gerçekleştirenlerin milleti birbirinden ayrıştırmaya çalıştığını anlattı.