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Buradasınız : » » Başbağlar Katliamı mağdurlarından Zeytin Dalına Harekatı'na destek

Başbağlar Katliamı mağdurlarından Zeytin Dalına Harekatı'na destek

Başbağlar Katliamı mağdurları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için dilekçe verdi.

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Başbağlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, 333 dernek üyesiyle Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü askerlk için Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan'a dilekçelerini teslim etti.

Dernek Başkanı Mehmet Dikkaya, "Ülkemizi tehdit eden eli kanlı bölücü terör örgütlerine karşı ülkemizin birlik ve bütünlüğü için şanlı ordumuzun yanında yer almak isityoruz. Görevlendirilmek üzere bütün üyelerimizle beraber görev almak istiyoruz. 333 üyemizle askere alınmak istiyoruz" dedi.

Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan da bu operasyonun çok önemli olduğun belirterek, şunları söyledi:

"Allah’ın izniyle ordumuzun gücü, operasyonu tamamlamaya muktediridir. Ordumuzun askeri nefeleri de yeterlidir. Ancak bir destek anlamında, gönüllülük anlamında ülkenin birçok noktasından gönüllü asker olmak için başvurular yapılmaktadır. Burada Başbağlar Katliamı'nın yapıldığı köyden, katliamın mağdurlarından gelmesi benim için anlamlıdır. Böyle güçlü duygularla ülkemize, devletimize sahip çıkan insalarımız olduğu sürece ordumuzun her zaman galip gelecektir."

5 Temmuz 1993'te, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde PKK 33 sivili öldürüp köyü ateşe vermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, başbağlar katliamı
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