Başakşehir'de freni boşalan tanker, caddeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul Atatürk Bulvarı'nda arızalanan su tankerini yolun kenarına park eden Azer Aliyev, altına girdiği aracı tamir etmeye başladı.

Bu sırada freni boşalan 34 TZ 0024 plakalı su tankeri, geri giderek bazı araçlara çarptı, bazılarının da kaza yapmasına neden oldu. Toplam 12 aracın karıştığı kazada yaralanan tanker sürücüsü Aliyev, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın tek şeridi trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen bazı araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayda aracı hasar gören bir sürücü, "Tır arızalıymış, aşağı doğru kayıyordu. Ben de son anda sağa kırdım ama diğer araçlardan biri bana çarptı. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak, yola doğru gittiği görülüyor.

Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

Kaynak: DHA/AA