  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başakşehir'de freni boşalan tanker, caddeyi savaş alanına çevirdi

Başakşehir'de freni boşalan tanker, caddeyi savaş alanına çevirdi

İstanbul Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücü, yol kenarına park ettiği aracın altına girdi. Bu sırada kayan tanker, seyir halindeki 12 araca çarptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İstanbul Atatürk Bulvarı'nda arızalanan su tankerini yolun kenarına park eden Azer Aliyev, altına girdiği aracı tamir etmeye başladı.

Bu sırada freni boşalan 34 TZ 0024 plakalı su tankeri, geri giderek bazı araçlara çarptı, bazılarının da kaza yapmasına neden oldu. Toplam 12 aracın karıştığı kazada yaralanan tanker sürücüsü Aliyev, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın tek şeridi trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen bazı araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayda aracı hasar gören bir sürücü, "Tır arızalıymış, aşağı doğru kayıyordu. Ben de son anda sağa kırdım ama diğer araçlardan biri bana çarptı. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak, yola doğru gittiği görülüyor.

Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

Kaynak: DHA/AA

Etiketler: Tanker, İstanbul, başakşehir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER