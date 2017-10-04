  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı'na Yasin Kartoğlu seçildi.

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Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

Başakşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Uysal'ın ardından seçimini yaptı.

Seçime Ak Parti adayı olarak Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı olan Yasin Kartoğlu, CHP adayı olarak da Abdulhadi Akmugan katıldı.

Kapalı oylamanın ilk iki turunda, başkan seçilebilmek için gerekli olan 3'te 2 çoğunluğu iki aday da alamadı.

Yeni Başkan, Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun yeterli olduğu üçüncü turda belli oldu.

AK Parti adayı Yasin Kartoğlu, 25 oy alarak Başakşehir Belediye Başkanı oldu.

CHP adayı Abdulhadi Akmugan ise 12 oyda kaldı.

40 yaşındaki Yasin Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Kartoğlu, İstanbul'un en genç belediye başkanı oldu. 
 

Etiketler: yasin kartoğlu, başakşehir belediye başkanı
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