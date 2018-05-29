'Bas emmi bas' dedi, kupa geldi

Osmaniye’de düzenlenen off-road yarışında yardımcı pilotluğunu yapan yeğeninin araç içerisindeki desteğiyle birincilik kupasını kaldıran Haceli Şam, araç kamerasıyla kaydedilen co-pilot yeğeninin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yoğun ilgi gören paylaşımdaki görüntülerde, "Bas bas emmi bas. Bas bir şey yok" diyerek off-road pilotu amcasına büyük bir heyecanla destek veren ’co pilot’ Gürol Şam, araç içerisinde adeta kendini kaybediyor.

“Bas emmi, bas emmi” sözleriyle pilot amcasına desteğini hiç ara vermeden sürdüren Şam, girilen çukurlarda gerekli uyarıları da yaptıktan sonra, ses tonunun şiddetini daha da artırıyor.

Yarışmanın heyecanıyla parmağı çatladı

Co-pilot Gürol Şam’ın araç içerisindeki el kol hareketleri sırasında sağ küçük parmağında çatlak oluştuğu doktor kontrolü sırasında ortaya çıktı. Off-road yarışçısı olan amcasına yardımcı pilotluk yapan 24 yaşındaki Gürol Şam, sosyal medyada ilgiyle izlenen görüntüler için, "Biraz fazla hırslanmışız. Görüntüleri izleyince anladık bunu. Her yarışta kaskı taktığımızda dünya ile bağlantımız kesiliyor. Yarıştan sonra araçtan indiğimde parmağımda bir ağrı vardı. Ambulansa gittiğimde çatlak oluştuğunu söylediler, anlam veremedik, nereye vurduk diye düşünürken, videoyu görünce gerçek ortaya çıktı" diye konuştu.

Kazandığı kupaların sayısını bilmiyor

Uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen off-road yarışlarına katıldığını vurgulayan Haceli Şam ise "S-3 kategorisinde yarışıyoruz. Bu kategoride çok sayıda birincilik ve ikincilik derecelerimiz var” dedi.

Şam, “Daha önceki yarışlarda co-pilotum diğer yeğenimdi, şimdi yerini Gürol aldı. Co-pilotluk yarışlarda çok önemli. Elde ettiğim bunca kupayı ve madalyaları onların yardımcı pilotluğu sayesinde aldım. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran videoyu biz de izleyince gülüyoruz. İzleyen bir daha, bir daha izlediğini ve hala güldüğünü söylüyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA