Bartın’daki sağanak hayatı felç etti

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, su taşkını sonrasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince hasar tespit çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Bartın Valisi Nusret Dirim’in taşkın sonrasında zarar gören iş yeri ve konutları ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Vali Dirim, su baskını nedeni ile ıslah çalışması yapılan derenin içerisine biriken taş yığınlarının temizlenmesi, yollarda meydana gelen heyelanların temizliğinin yapılması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili kurumlara talimat verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince 23 Ağustos 2017’de yapılan tespit sonucunda, Kurucaşile ilçemizde 10 konut, 14 iş yeri, 25 depo ve 2 aracın aşırı su baskınından dolayı zarar gördüğü tespit edilmiştir.”