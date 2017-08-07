  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar

FETÖ/PDY davalarında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Bartındaki FETÖ/PDY davalarında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu sanıklar, KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Nuray Sarıdemir, polisler Ergün Özşahin, Mustafa Sarı, gelir uzmanı Eda Demirci, Asya Uyar ve avukatları katıldı.

Sarı, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullanmadığını iddia etti.

Tüm terör örgütlerini lanetlediğini dile getiren Sarı, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Devletimin ve milletimin aleyhinde hiçbir şey yapmadım. ByLock indirmedim, kullanmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Savunmalarının ardından mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar, terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Nuray Sarıdemir'e 6 yıl 3 ay, Ergün Özşahin'e 7 yıl 6 ay, Mustafa Sarı'ya 7 yıl 6 ay, Eda Demirci'ye 6 yıl 3 ay, ve Asya Uyar'a ise, 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Sarıdemir ve Demirci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Etiketler: Bartın, FETÖ/PDY davaları
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