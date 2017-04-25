Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla farklı davalarda yargılanan sanıklardan biri 7 yıl 9 ay 22 gün, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Sertan Okur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Okur, savunmasında söz konusu dershanelerde öğretmenlik yapması sebebiyle Bank Asya'daki hesabını maaşını almak için açtırdığını ileri sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Okur, mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, "Ben bu örgütün terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Bilseydim, bu yapının hiçbir yerinde olmazdım." diyerek, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Okur hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

İkinci davada da hapis kararı

Bu arada, aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasında da eski sözleşmeli öğretmen tutuklu sanık Mevlüt Esengül, savunmasını SEGBİS yoluyla yaptı.

Esengül savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Esengül'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.