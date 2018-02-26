Bartın'daki FETÖ'nün adliye yapılanması davası

Bartın'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü tutuklu 4 eski adliye personelinin yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar pedagog İbrahim Şenol, zabıt katibi Hasan Hacı Mustafaoğlu, icra müdürü Abdullah Kuş, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanık eski yazı işleri müdürü R.P. ile sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme başkanının, FETÖ'den mahkum olan birçok kişiyle görüştüğüne dair telefon kayıtlarının geldiğini söylediği sanık R.P, isimlerden birçoğunu tanımadığını savundu.

Tanık olarak dinlenilen T.E, kendisini toplantılara sanık Mustafaoğlu'nun davet ettiğini ve adını "İlker" olarak bildiği öğretmenin sohbet verdiğini söyledi.

Tanık A.Y. de Mustafaoğlu'nun davetiyle bir süre sohbet toplantılarına gittiğini ve yine Mustafaoğlu'nun topladığı gruplara sohbet verdiğini belirtti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve bu toplantılara 17-25 Aralık'tan sonra da devam ettikleri, örgütün adliye yapılanmasında aktif olarak görev aldıkları, örgüt hiyerarşisine dahil oldukları iddiasıyla örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, KHK ile meslekten ihraç edilen adliye personeli 4 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA