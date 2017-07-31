  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.523
    EURO 4.164
  • BIST 107531.44
    ALTIN 143.543
Buradasınız : » » Bartın'daki FETÖ davasında karar

Bartın'daki FETÖ davasında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bartındaki FETÖ davasında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Mehmet Pirici, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski polis memuru tutuklu sanık Pirici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Pirici, savunmasında, hakkındaki tanık ifadelerini kabul etmediğini belirterek, sohbetlere gitmediğini iddia etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Pirici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Etiketler: Bartın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER