Bartın'daki FETÖ davalarında sanıklar hakim karşısında

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memurları M.G, H.B, T.İ, F.K, Ü.K. ve N.Ü. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklardan Ü.K, örgütün sohbetlerine dini duygularla katıldığını söyledi. Mahkeme başkanının, "17-25 Aralık’tan sonra devlete savaş açmış bir örgütün sohbetlerine niye devam ettiniz? Siz polis memurusunuz." sorusuna sanık Ü.K, "Beni uyaran olmadı." cevabını verdi.

Sanıklardan M.G. de örgütün sohbetlerine dini duygularla katıldığını ve 2016 yılının Mayıs ayına kadar bu sohbetlere devam ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanının önceki sanığa yönelttiği soruya M.G. "Ben, sohbetlere dini duygularla katıldım" karşılığını verdi.

Diğer sanıklar da toplantılara katılmadıklarını ve örgüt üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Sanıklar örgüte üye olmadığını iddia etti

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan tutuklu 4 eski öğretmen, savunmalarını bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı.

Sanık avukatları ve yakınlarının da katıldığı duruşmada, sanıklardan Ahmet Ç, örgütün sohbetlerine katılmadığını, maddi durumu nedeniyle örgütün yurtlarında çalıştığını belirtti.

Diğer sanıklar Ali K, Sait Ş. ve Salim O. da örgüte üye olmadıklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dijital materyallerle ilgili müzekkere cevaplarının beklenmesi, tanıkların dinlenilmesi ve "ByLock" içeriklerinin sanıklara gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Mart'a erteledi.

Sanık tahliye edildi

Son duruşmada da "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Tahsin Erbaş, hakkındaki iddiaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanığın kullandığı hatla ilgili "ByLock" kayıtlarının ulaştığını ancak telefonla uyumlu olup olmadığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan beklenen yazının gelmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan ve meslekten ihraç edilen tutuksuz 6 polis memuru ile 1 öğretmenin 5 yıldan 10 yıla, tutuklu 4 eski öğretmenin ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA