Bartın'daki FETÖ davalarında karar

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara, haklarında ayrı ayrı dava açılan sanıklar, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Abdulmecit Şahin ve esnaf Fatih Öztürk, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Şahin savunmasında, hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden Şahin, "Benim bu yapıyla hiçbir alakam yok. 'ByLock'u indirmedim, yüklemedim, darbe akşamı dahi sabaha kadar çalıştım. 15 Temmuz gecesi koskoca ilçede 3 polis çalıştık. Takdir yüce mahkemenizindir. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Savunmalarının ardından mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.