Bartın'daki FETÖ davalarında 4 sanığa tahliye

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan 3 ayrı davada 8 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yargılanan, üniversite öğrencisi Muhammet Emre Pehlivan ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Cevdet Tepe, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme başkanı, sanıklar hakkındaki şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağının geldiğini bildirdi.

Savunmalarını yapan sanıklar, örgütle bağlantılarının olmadığını, söz konusu programı kullanmadıklarını ve terör örgütü kurma ve yönetme iddiasını da kabul etmediklerini ifade etti. Uzun süredir tutuklu bulunduklarını anlatan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Pehlivan'ın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Tepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Aynı mahkemede ikinci duruşma

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, örgütle bağlantılı yurtlarda çalışan tutuklu sanıklar Mahmut Arkan, Erdem Mızrak ve Gökhan Şen, savunmalarını tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla yaptı.

Sanıklar, "ByLock" programı kullanmadıklarını ve üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, Mızrak’ın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine, Şen ve Arkan’ın ise tutukluluk hallerinin devamına kararlaştırdı.

Son duruşmada ise örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar üniversite öğrencileri Resul Göçeri, Cihat Çalış ve Hüseyin Sağlam da telefonlarında "ByLock" tespit edildiği iddialarına karşın, programı yüklemediklerini ve kullanmadıklarını öne sürdü.

Göçeri ve Sağlam’ın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine, Çalış'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, "ByLock" raporlarının incelenmesi için duruşmaları 6 Mart'a erteledi.

Kaynak: AA