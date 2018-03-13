Bartın'daki FETÖ davalarında 3 sanığa beraat

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık eski Bartın TSO Başkanı C.Ç. katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütle bağlantısının, Bank Asya hesabının, örgütle irtibatlı bir gazete ve dergiye aboneliğinin, sohbetlere katıldığına dair delilin olmadığının anlaşıldığını belirterek, sanığın beraatini istedi.

Sanık C.Ç. de örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını ifade ederek, beraatini ve organize sanayi bölgesindeki fabrikasında kendi hissesine ait yüzde 39'luk tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine ve tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

Eski Emniyet Müdürü de beraat etti

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Bartın İl Emniyet Müdürü M.A. katıldı.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile emekliye sevk edilen ve rütbesi alınan M.A. hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüte üye olduğuna dair bir delil bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.A.'nın da beraatini kararlaştırdı.

"Mor beyin" mağduruna beraat

Son duruşmada mahkeme başkanı, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.C.'nin, iddianın aksine örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı, "mor beyin" mağduru olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında beraatini istediği E.C., örgütle uzaktan yakından bir bağlantısının olmadığını belirterek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, E.C'nin de beraatine karar verdi.

Kaynak: AA