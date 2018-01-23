Bartın'daki FETÖ davaları devam ediyor

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen akademisyen Ali Güvercin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Güvercin, hakkında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" dışında bir suçlama bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlamayla açılan başka bir davayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

17-25 Aralık'tan sonra kadın ve çocuklara önem verilmiş

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan, görevden uzaklaştırılan polis memurları Z.G. ve E.S. ile doktor E.Y. savunma yaptı.

E.Y, soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan eşi A.Y'nin isteğiyle sohbetlere katıldığını ve 17-25 Aralık sonrasında da yine eşinin baskısından dolayı sohbetlere devam ettiğini ileri sürdü.

Eşiyle boşanma aşamasına gelmesine karşın çocuklarından dolayı ayrılamadıklarını belirten E.Y, "Buradaki baskıdan kurtulmak için tayin istedik ve örgütle bağlantımı başka bir ile taşınmamızla koparabildim." diye konuştu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen A.Y, örgütün özellikle 17-25 Aralık’tan sonra çocuk ve kadınlara büyük önem verdiğini ifade ederek, "Benim sohbet verdiğim dönemlerde eşimin de sohbet vermesini istiyorlardı. Ben, eşimin yeteri derecede dini bilgi sahibi olmadığımı söylesem de ısrar ettiler ve eşimi sohbete katılan komiserlerin eşleriyle tanıştırmak zorunda kaldım. Örgütte, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra kadın ve çocukların da sohbetlere katılmaları yönünde yoğun bir ısrar vardı." şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar E.S. ve Z.G. de örgütle bir bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan, meslekten ihraç edilen 1 akademisyen, açığa alınan 2 polis memuru ve 1 doktorun, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA