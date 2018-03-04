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Buradasınız : » » Bartın'da yükselen baraj suları nedeniyle evleri su bastı

Bartın'da yükselen baraj suları nedeniyle evleri su bastı

Bartın'da etkili yağış sonrası Kirazlık Köprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Yükselen sular yüzünden bazı evlerin giriş katını su bastı, 3 ev de tahliye edildi.

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Bartında yükselen baraj suları nedeniyle evleri su bastı

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolu üzerindeki Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Baraj çevresindeki bazı evlerin giriş katlarını su basarken, üç evde yaşayanlar tahliye edildi.

Apdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Yükselen baraj suları nedeniyle evi su altında kalan Cemile Dönmez, dün sabaha karşı uyudukları sırada komşularının kendilerini uyandırdığını söyledi.

Evin çevresinin su altında kaldığını görmeleri üzerine apar topar evdeki beyaz eşyaları ikinci kata çıkardıklarını ve eşiyle kendisinin de odunluk çatısından çıkabildiklerini anlatan Dönmez, "Şu anda akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Birçok eşyamız su altında kaldı. Suyun daha da yükselmesinden korkuyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Apdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez de gece saatlerinde etkili olan sağanağın baraj suyunun yükselmesine neden olduğunu söyleyerek, "Maalesef bazı evleri su bastı, beldemize bağlı 3 mahallemize ulaşımın sağlandığı yollar su altında kaldı. Yine bu mahallelerimize keson kuyularındaki pompaların su altında kalması sebebiyle su verilemiyor ve elektrik de yok. İlgili kurumlarla irtibat halindeyiz ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: kirazlık köprü barajı, Bartın
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