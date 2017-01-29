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Bartın'da yolcu otobüsü devrildi

İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan yolcunun cesedini çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Bartında yolcu otobüsü devrildi

Bartın'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Amasra ilçesinden kent merkezine gitmekte olan Hulusi Esen idaresindeki 74DB666 plakalı bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Karaçay mevkisinde devrildi.

Gelen ihbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu sürücü ve bir kadın yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada itfaiye ekipleri de otobüsün altında kalan yolcunun cesedini çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Bartın Valisi Nusret Dirim ile Belediye Başkanı Cemal Akın da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

 

Etiketler: Bartın, yolcu otobüsü kazası
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