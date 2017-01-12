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Bartın'da yangın: 1 ölü

Bartın’ın Ulus ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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Bartında yangın: 1 ölü

Kumluca beldesi Merkez Mahallesi'nde Muhittin Aydoğan’a ait üç katlı binanın birinci katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki ve üçüncü katta bulunan vatandaşları tahliye ettikten sonra yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

112 Acil Servis ekipleri ise yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen İbrahim Kumluca'nın (38) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Etiketler: Bartın, yangın, kumluca beldesi, 112 acil servis
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