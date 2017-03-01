Bartın’da soba zehirlenmesi 1 can aldı

Bartın’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kumluca Beldesi afet konutlarında yaşayan Şaban Seyhan (90), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Seyhan, bir akşam öncesinde komşusu Satı Şenol’dan soba bacasını temizlemesi için yardım istedi. Akşam saatlerinde Seyhan’ın evine baca temizliği için giden Şenol, kapı açılmayınca şüphelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Eve giren jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri, Seyhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanığı Satı Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde yanıma geldi, oturduk. 'Yarın sabah bacamı temizlemek için yardım eder misin' dedi. Ben de 'temizlerim' dedim. Bugün akşam üzeri o saatlerde geldim, kapısını çaldım. Sonra telefonla aradım, telefon içeride çalıyordu. Akrabalarına haber verdim. Sonra muhtara ve jandarmaya haber verdim.” diye konuştu.

Seyhan’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kumluca Aile Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.