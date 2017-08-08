  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.173
  • BIST 109703.42
    ALTIN 143.179
Buradasınız : » » Bartın'da koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bartın'da koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bartın'ın Güzelcehisar köyünde, yüzmek için tekneyle gittikleri koyda dalgaların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bartında koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bartın'ın Güzelcehisar köyünde, yüzmek için tekneyle gittikleri koyda dalgaların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Bartın Irmağı'ndan Güzelcehisar köyüne gelerek sahilden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kızılağaç mevkisindeki koya giden ve burada dalgaların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüldü.

Grup, sabah saatlerinde deniz motoru yardımıyla koydan alınarak, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait TCSG 22 botuna bindirildi.

Daha sonra Bartın Limanı'na getirilen gruptakiler, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerince muayene edildi.

"Hiçbir sıkıntı yaşamadık"

Koyda mahsur kalanlardan Nihat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla koya gittiklerini söyledi.

Dalgaların yükselmesi nedeniyle koyda mahsur kaldıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yiyeceğimiz içeceğimiz vardı. Eczacı bir arkadaşın teknesiyle gittik. İkinci seferde bir anda dalgalar yükseldi. Tedbir amaçlı, mahsur kaldığımız yerden çıkmamıştık. Zaten çıkış yapsaydık belki de batma tehlikesi geçirecektik. Bir sıkıntı çekmedik, ateşimizi yaktık ve sabah ekipler kurtardı."

Etiketler: Bartın, köy, tekne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER