Bartın'da koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Bartın'ın Güzelcehisar köyünde, yüzmek için tekneyle gittikleri koyda dalgaların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Bartın Irmağı'ndan Güzelcehisar köyüne gelerek sahilden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kızılağaç mevkisindeki koya giden ve burada dalgaların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüldü.

Grup, sabah saatlerinde deniz motoru yardımıyla koydan alınarak, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait TCSG 22 botuna bindirildi.

Daha sonra Bartın Limanı'na getirilen gruptakiler, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerince muayene edildi.

"Hiçbir sıkıntı yaşamadık"

Koyda mahsur kalanlardan Nihat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla koya gittiklerini söyledi.

Dalgaların yükselmesi nedeniyle koyda mahsur kaldıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yiyeceğimiz içeceğimiz vardı. Eczacı bir arkadaşın teknesiyle gittik. İkinci seferde bir anda dalgalar yükseldi. Tedbir amaçlı, mahsur kaldığımız yerden çıkmamıştık. Zaten çıkış yapsaydık belki de batma tehlikesi geçirecektik. Bir sıkıntı çekmedik, ateşimizi yaktık ve sabah ekipler kurtardı."