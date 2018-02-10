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Bartın'da kontrolden çıkan minibüs eve çarparak durdu: 17 yaralı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün evin duvarına çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

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Bartında kontrolden çıkan minibüs eve çarparak durdu: 17 yaralı

Yol inşaatında çalışan işçileri taşıdığı belirtilen İsmail Demir yönetimindeki 67 DT 974 minibüs, Kanatlı köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki, Yılmaz Küheylan'a ait 2 katlı eve çarparak durdu.

Kazada, sürücüyle araçtaki 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında minibüsün freninin patladığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: minibüs, Bartın
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