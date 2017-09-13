  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Bartın'da kamyonla otobüs çarpıştı: 5 yaralı

Bartın’da, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Bartında kamyonla otobüs çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bartın-Kurucaşile karayolu Makaracı köyü mevkisinde seyreden Kadir Özkaya idaresindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde giden Ercan Güneş idaresindeki 06 FU 9622 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otobüs yolcularından Aynur Baykuş (37), Yelda Baykuş (12), Elsina Elif May (13), Remziye Yıldız (68) ve Fatma Kartav (59) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Bartın, kaza
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