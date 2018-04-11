Bartın'da FETÖ'nün adliye imamına hapis

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün adliye yapılanmasından sorumlu sözde "adliye imamı" olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Cemil Kırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Kırım, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA