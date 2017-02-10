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Bartın'da FETÖ operasyonu

Aralarında meslekten ihraç edilen 10 imamın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

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Bartında FETÖ operasyonu

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 10 imamın da aralarında yer aldığı 14 zanlı yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilenler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen 10 imam ve bir öğretmenin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Bartın, 10 imam, 14 gözaltı
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