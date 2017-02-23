  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 3.779
  • BIST 89045.58
    ALTIN 143.139
Buradasınız : » » Bartın'da 500 kişiye istihdam imkanı

Bartın'da 500 kişiye istihdam imkanı

Bartın'da toplum yararına çalışma projesi kapsamında 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bartında 500 kişiye istihdam imkanı

Bartın’da toplum yararına çalışma projesi kapsamında 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, müracaatların İŞ-KUR Müdürlüğüne 27 Şubat-3 Mart arasında yapılacağını belirtti.

Kura sonucu belirlenen 500 kişinin, 15 Mart’tan itibaren çalışmaya başlayacağını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğünce yürütülüyor. 500 kişi projeden yararlandırılarak istihdam edilecek. Çalışmak isteyenlerin 27 Şubat’tan 3 Mart’ta kadar müracaatları alınacak. İşçiler, kura çekilerek belirlenecek ve 15 Mart’tan itibaren de çalışmaya başlayacak."

Etiketler: Bartın, 500 kişi, istihdam
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER