  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Bartın Üniversitesi'nden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 31 ülkeye FETÖ'nün darbe girişiminin iç yüzünü anlatan bir mektup yazdı.

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Bartın Üniversitesinden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 31 ülkeden 80 üniversite, uluslararası yükseköğretim dernekleri ile konsolosluklara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin iç yüzünü anlatan bir mektup yazdığını bildirdi.

Uzun'un Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan mektubunda, FETÖ'nün masum insanları katletmekten çekinmediği belirtildi.

15 Temmuz 2016'da, Türk milletinin ilk kez anayasal düzenin itibarsızlaştırılamayacağını yüksek sesle dile getirdiği ifade edilen mektupta, "15 Temmuz gecesinde yaşanan şiddetli çatışmalara maruz kalan ve vatanının birlik ve beraberliği için savaşan 250 vatan kahramanı şehit olmuş, binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu yasa dışı örgütün, devlet içerisine yerleşerek bütün kurumlara yayılan, devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir şebekenin girişimi olduğu alenen ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer aldı.

FETÖ'nün, yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüğü ve Türkiye'nin güvenilmeyen bir ülke olduğu fikrini alçakça servis ettiği ifade edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü, dünya kamuoyuna Türkiye'nin güvenilmeyen ve emniyetsiz bir ülke olduğu fikrini servis ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini itibarsızlaştırma kampanyasını uygulamaya sokma çabaları yürütmektedir. Fakat hepimizin de bildiği gibi ülkemizdeki insanlar başarısız darbe girişiminin ertesi gününden itibaren bile huzur içinde normal yaşamlarına devam etmişlerdir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de tüm yaşamın, aktivitelerimizin ve bilimsel çalışmalarımızın olağan şekilde de devam ettiğini bilmenizi isteriz."

Etiketler: bartın üniversitesi, darbe girişimi
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