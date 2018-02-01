  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Bartın merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bartın merkezli 2 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, aralarında 'balyoz darbe planı davası' hakiminin baldızının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Bartın merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bartın merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında doktor ve hemşirelerin olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Bu arada gözaltına alınan şüpheliler arasında "balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in, FETÖ'den aranan baldızı D.E.'nin de Uşak'taki evine yapılan operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: uşak, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, Bartın
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