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Buradasınız : » » Bartın merkezli FETÖ operasyonu

Bartın merkezli FETÖ operasyonu

Bartın merkezli 2 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bartın merkezli FETÖ operasyonu

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın ve Uşak'ta düzenlenen operasyonda, "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in FETÖ'den aranan baldızı D.E'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, FETÖ operasyonu, fetö, Bartın
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