Bartın merkezli 'ByLock' operasyonu: 3 tutuklama

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahkemece serbest bırakılan 3 kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilmelerinin ardından serbest bırakılan 3 kişi, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları suçlamasıyla adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden H.T, R.I, ile C.E'nin tutuklanmasına karar verdi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Temmuz'da Bartın, Ankara, İzmir, Mersin ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, aralarında esnaf, mühendis ve avukatın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

Gözaltındaki 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.