  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.577
    EURO 4.085
  • BIST 103809.78
    ALTIN 140.588
Buradasınız : » » Bartın merkezli 'ByLock' operasyonu: 3 tutuklama

Bartın merkezli 'ByLock' operasyonu: 3 tutuklama

Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bartın merkezli ByLock operasyonu: 3 tutuklama

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahkemece serbest bırakılan 3 kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilmelerinin ardından serbest bırakılan 3 kişi, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları suçlamasıyla adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden H.T, R.I, ile C.E'nin tutuklanmasına karar verdi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Temmuz'da Bartın, Ankara, İzmir, Mersin ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, aralarında esnaf, mühendis ve avukatın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

Gözaltındaki 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Bartın, fetö/pdy soruşturması, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER