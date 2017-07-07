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Bartın merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bartın, Ankara, İzmir, Mersin ve Tokat'ta 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Bartın merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bartın merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın merkezli Ankara, İzmir, Mersin ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen mühendis, avukat ve esnafın da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: Bartın, fetö
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