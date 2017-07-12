  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bariyerleri parçalayan otomobil panelvanla çarpıştı

Bariyerleri parçalayan otomobil panelvanla çarpıştı

İstanbul'daki kazada, otomobilin çarpması nedeniyle yerinden sökülen demir bariyer parçası panelvan aracın şoför mahalline isabet etti. Kazada iki kişi yaralandı.

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Bariyerleri parçalayan otomobil panelvanla çarpıştı

Şişli'de bir otomobilin bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçip panelvan araçla çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Şişli kesiminde Edirne yönüne seyreden Gökhan Günaydın yönetimindeki otomobil, Mecidiyeköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Daha sonra bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen otomobil, Halil Temel'in kullandığı panelvan araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden sökülen demir parça panelvan aracın şoför mahalline isabet etti. Kazada araç sürücüleri Günaydın ile Temel yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Temel'i sıkıştığı yerden, Günaydın'ı da otomobilden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA

Etiketler: İstanbul, şişli, kaza, panelvan
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