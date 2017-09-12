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Buradasınız : » » Bariyerleri aşan kamyon karşı şeritteki yolcu otobüsüne çarptı

Bariyerleri aşan kamyon karşı şeritteki yolcu otobüsüne çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

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Bariyerleri aşan kamyon karşı şeritteki yolcu otobüsüne çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Aydın Acun idaresindeki 34 DE 7365 plakalı kamyon, Yeniçağa mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti ve karşı şeritte Şaban Yılmaz idaresindeki 12 AR 125 plakalı yolcu otobüsü ve bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, yaralı olmazken, kaza yapan kamyonun yolu kapatması nedeniyle ulaşım Ankara istikametine tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Emniyet müdürlüğü yetkilileri, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini, ulaşımın kısa bir süre içerisinde normale döneceğini belirtti.

Etiketler: anadolu otoyolu, Bolu, kamyon, yolcu otobüsü
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