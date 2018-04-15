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Buradasınız : » » Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü kazadan sağ kurtuldu

Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü kazadan sağ kurtuldu

Ankara'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan ağır yaralı kurtuldu.

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Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü kazadan sağ kurtuldu

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu'ndan İstanbul istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyer, çarpmanın etkisiyle ön camı kırarak sürücü koltuğuna isabet etti. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan sürücü, tedavisi yapılmak üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA 

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