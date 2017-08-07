  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Barış Akarsu’nun takıları çalındı

10 yıl önce Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu’nun müze olan evine hırsız girdi.

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Barış Akarsunun takıları çalındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu’nun, Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan annesinin oturduğu ve aynı zamanda müze olarak kullanılan ev, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

Hırsızlar, ünlü şarkıcıya ait takı ve ziynet eşyalarını çaldı. 5 katlı apartmanın en üst katındaki evine gelen anne Hatice Akarsu, evin kapısının kilidi olmadığını gördü. Daha sonra içeri giren Hatice Akarsu, evin soyulduğunu fark etti. Oğluna ait takıların çalındığını gören Akarsu, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Gözyaşlarına boğuldu

Olayı fark eden ve gözyaşlarına boğulan anne Hatice Akarsu, "Yüzüklerini, kolyelerini ne varsa almışlar. Nasıl yaptılar bunu bilemiyorum. Hiç mi beni düşünmediler. Hiç mi benim yüreğimin yanacağını düşünmediler. Nasıl ellerinizi uzattınız yavrumun eşyalarına. Şu an şoktayım. Oğlumun eşyalarını saklıyordum, ellerimi bile değmiyordum. 10 sene boyunca onlara özen gösterdim. Evde kamera yok. Bartın'dan polisler geldi. Parmak izleri aldılar. Yarın adliyeye gideceğim. Bütün evde kayıp olan eşyaları bildireceğim. Standın cebini de açmışlar. Elektronik eşyalara, elbiselere hiç dokunmamışlar. Kapıda montu duruyor. Ben onlarla yatıp kalkıyorum. Ne olur bana acıyın. Benim oğlumun onlar. Sakın takmayın. Bir değeri yok onların" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

Etiketler: barış akarsu, bodrum, barış akarsu takıları, hırsızlık
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