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Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı edildi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi.

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Barbaros Şansal KKTCden sınır dışı edildi

Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan, Şansal'ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti. AA

Etiketler: Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya, KKTC, Lefkoşa Ercan Havalimanı
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