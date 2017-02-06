Barbaros Şansal hakkındaki iddianame geri gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, modacı Barbaros Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, tutuklu şüpheli Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle, kamu davası açma görevlerini düzenleyen, Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesi kapsamında, basın savcılığına iadesine karar verdi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinin iade gerekçesinde, şüphelinin Twitter'daki hesabından davaya konu iki paylaşımda bulunduğu ancak ikinci paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını savunduğu hatırlatıldı.

İade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ''Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın, suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğu'' kaydedildi.

Yargılamanın konusunu sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımın oluşturduğu belirtilen iade gerekçesinde, şüphelinin ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçuyla ilgili yapılan farklı bir soruşturmaya esas ifadelerinin de bu iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusunu oluşturan eylemlerin kapsamını belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği aktarıldı.

Bu arada savcılığın, mahkemenin iade kararına itiraz edeceği öğrenildi. AA