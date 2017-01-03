Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yollarının 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Barbaros Şansal, İstanbul'a getirildi

İçinde Barbaros Şansal'ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçak altından alınan Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.

Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

Şansal, gözaltına alındı

Gözaltına alınan Şansal, çok sayıda polis eşliğinde getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şansal, daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti. AA