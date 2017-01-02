Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.545
    Euro: 3.712
  • BIST: 77851.07
    Altın: 131.021

Kapat
Buradasınız : » » Barakaları yanan aile kış günü sokakta kaldı

Barakaları yanan aile kış günü sokakta kaldı

Kırklareli'de, barakalarının yanması nedeniyle komşularına sığınan aile yardım bekliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Barakaları yanan aile kış günü sokakta kaldı
Kırklareli'de yaşadıkları barakanın yanması nedeniyle sokakta kalan ve komşularına sığınan 5 kişilik aile, yardım eli uzanmasını bekliyor.
 
Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi, Bentler Sokak'ta karton toplayarak evin geçimini sağlayan Koray ve Nesrin Armut çifti ile çocukları Ayaz (1), Bulut (4) ile Batuhan'ın (7) yaşadığı, briket ve tahtalardan derme çatma yapılmış yaklaşık 10 metrekarelik barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Yangına müdahale eden Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, barakadaki bir kaç eşyayı dışarı çıkardı.
 
Batuhan'ın, yanan bisikletinin itfaiye erlerince çıkarılması mahalleyi hüzünlendirdi.
 
Yangın nedeniyle evsiz kalan ve komşularının sahip çıktığı Armut ailesi, yardım bekliyor.
 
Etiketler: yangın, kırklareli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER